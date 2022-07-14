Експерт розповів, яким чином світ та Україна можуть запобігти повторенню сценарію з окупацією Запорізької АЕС

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 19497 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 47899 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 63640 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 73811 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 73311 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 74161 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 82700 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 218200 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148984 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172358 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 185812 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 73966 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 95578 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 93999 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 48625 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 218176 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 493807 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 443836 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 650157 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 771046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 3189 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 25153 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 48625 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 95578 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112830 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Експерт розповів, яким чином світ та Україна можуть запобігти повторенню сценарію з окупацією Запорізької АЕС

Експерт розповів, яким чином світ та Україна можуть запобігти повторенню сценарію з окупацією Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 272998 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Аби уникнути повторення сценарію із Чорнобильською та Запорізькою АЕС, світ повинен кардинально переглянути відповідальність за порушення угод щодо ядерної безпеки. Вона повинна бути більш жорсткою та чітко прописаною. Таку думку в коментарі УНН висловив ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

Цитата

«На міжнародному рівні має бути посилення відповідальності країни, яка є учасником міжнародного права і при цьому займає об'єкти атомної інфраструктури іншої країни, перетворюючи їх на військові бази. Відповідальність країни, яка це робить, повинна бути більш жорсткою, від санкцій до кримінального переслідування на міжнародному рівні, і чітко прописана. Після війни і нашої перемоги, треба переглядати всі міжнародні конвенції, які є дотичні до фізичного захисту об’єктів, безпечного використання ядерної енергії і питань, що стосуються гарантії держав про нерозповсюдження ядерної зброї», – вважає Плачков.

Деталі

Щодо кроків нашої держави, які повинні бути здійсненні для недопущення сценаріїв із Чорнобильською та Запорізькою АЕС, то експерт вважає, що вкрай необхідно посилювати фізичний захист об’єктів атомної інфраструктури. Крім того, Україні варто якомога швидше розірвати всі угоди, що стосуються ядерної енергетики.

«Під час чотиримісячної окупації Запорізької АЕС співробітники російської корпорації «Росатом» або військові мають доступ до технологій іншої держави, тому що там знаходилися і документи «Вестінгауз», і інша документація. На жаль, у нас з росіянами досі працює міждержавна угода. І в своїх інтерв'ю, наприклад, для WSJ, вони розповідають про обмін технічними даними, консультують і допомагають. Дія такої угоди дає можливість росіянам на міжнародному рівні маніпулювати і ядерною безпекою, і тримати в заручниках весь цивілізований світ», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Окупаційні сили продовжують залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати жителям тимчасово захопленого Енергодара. Псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до росії з 1 вересня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95