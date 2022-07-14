Експерт розповів, яким чином світ та Україна можуть запобігти повторенню сценарію з окупацією Запорізької АЕС

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«На міжнародному рівні має бути посилення відповідальності країни, яка є учасником міжнародного права і при цьому займає об'єкти атомної інфраструктури іншої країни, перетворюючи їх на військові бази. Відповідальність країни, яка це робить, повинна бути більш жорсткою, від санкцій до кримінального переслідування на міжнародному рівні, і чітко прописана. Після війни і нашої перемоги, треба переглядати всі міжнародні конвенції, які є дотичні до фізичного захисту об’єктів, безпечного використання ядерної енергії і питань, що стосуються гарантії держав про нерозповсюдження ядерної зброї», – вважає Плачков.

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Щодо кроків нашої держави, які повинні бути здійсненні для недопущення сценаріїв із Чорнобильською та Запорізькою АЕС, то експерт вважає, що вкрай необхідно посилювати фізичний захист об’єктів атомної інфраструктури. Крім того, Україні варто якомога швидше розірвати всі угоди, що стосуються ядерної енергетики.

«Під час чотиримісячної окупації Запорізької АЕС співробітники російської корпорації «Росатом» або військові мають доступ до технологій іншої держави, тому що там знаходилися і документи «Вестінгауз», і інша документація. На жаль, у нас з росіянами досі працює міждержавна угода. І в своїх інтерв'ю, наприклад, для WSJ, вони розповідають про обмін технічними даними, консультують і допомагають. Дія такої угоди дає можливість росіянам на міжнародному рівні маніпулювати і ядерною безпекою, і тримати в заручниках весь цивілізований світ», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Окупаційні сили продовжують залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати жителям тимчасово захопленого Енергодара. Псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до росії з 1 вересня.