Експерт розповів, яке м’ясо найчастіше нашпиговують антибіотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Близько 40% української м'ясної продукції містить антибіотики. Про це у коментарі УНН заявив голова Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.
За його словами, найбезпечнішим м’ясом вважається курятина промислового виробництва. Натомість домогосподарства та дрібні виробники антибіотиками зловживають.
“Українська курятина промислового виробництва не містить слідів антибіотиків. Там стандарти дуже високі. Натомість, якщо ми говоримо про невеликих виробників курятини — звідти антибіотики ніяк не зникнуть, там їх вміст значно вище допустимих норм”, — наголосив він.
Антибіотик також можна зустріти у свинині та яловичині, додав Дорошенко.
“На сьогодні параметри вмісту антибіотиків у м’ясі — виключно на совісті самого виробника. Але близько 30-40% всього українського м’яса нашпиговане антибіотиками, в той час як у Європі цей показник становить менше 1%. Йдеться, знову ж таки, про невеликих виробників курятини, галузь свинарства і ВРХ”, — розповів Дорошенко.
Нагадаємо, в рамках власного соціального експерименту УНН перевірив українську курятину на вміст антибіотиків. В обраних зразках торгових марок “Наша Ряба”, “Гаврилівські курчата” і “Львівські курчата” антибіотиків не виявлено. Водночас, в “Гаврилівських курчатах” виявлена сальмонела.