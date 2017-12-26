Експерт розповів, як змінилися пріоритети покупців житла у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом 2017 року значних змін у вподобаннях інвесторів, які купували житло, не відбулося. Як і раніше найпопулярнішими були квартири невеликих площ. Про це розповів голова правління-президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, пише УНН з посиланням на прес-службу холдингу.
"Продавалися найкраще однокімнатні до 50-ти кв. м. Популярними стали квартири-студії трохи більше 30-ти квадратів. Тобто, метраж найбільш ходового житла зменшився. Це сталося не в цьому році, але тенденція помітно зміцнюється", - сказав Кушнір.
За словами президента холдингу, простежується тенденція до зменшення площ квартир.
"Тому, було прийнято рішення запровадити такий вид нерухомості як апартаменти. Як на мене, це найкращий вид квадратних метрів, який можна перетворити на бізнес", - сказав Кушнір.
Нагадаємо, за першими підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів.