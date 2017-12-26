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Эксперт рассказал, как изменились приоритеты покупателей жилья в 2017 году

Киев • УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение 2017 года значительных изменений в предпочтениях инвесторов, которые покупали жилье, не произошло. По-прежнему самыми популярными были квартиры небольших площадей. Об этом рассказал глава правления-президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Эксперт рассказал, как изменились приоритеты покупателей жилья в 2017 году

"Продавались лучше однокомнатные до 50-ти кв. м. Популярными стали квартиры-студии чуть больше 30-ти квадратов. То есть, метраж наиболее ходового жилья уменьшился. Это произошло не в этом году, но тенденция заметно укрепляется", - сказал Кушнир.

По словам президента холдинга, прослеживается тенденция к уменьшению площадей квартир.

"Поэтому было принято решение ввести такой вид недвижимости как апартаменты. По-моему, это лучший вид квадратных метров, который можно превратить в бизнес", - сказал Кушнир.

Напомним, по первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров.

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