Експерт розповів про переваги житлових комплексів у передмісті столиці

“На мій погляд, люди, інвестуючи, дивляться на вартість квадратних метрів. Чим вона дешевше - тим краще. На сьогоднішній день попитом користуються ті житлові комплекси, які будуються на окраїнах міста. По - перше, там нижча ціна. За великим рахунком, якщо забудовник порядний, то він ще й зробить інфраструктуру в цьому житловому комплексі. Тому що житловий комплекс - це не просто один будинок, це серія будинків, відповідно там має бути дитячий садок чи школа. Я веду до того, що він комфортабельний для проживання, це така міні-зона”, - зазначив він.

В.Несін також звернув увагу, що передмістя мають розвинену транспортну інфраструктуру, тому люди обирають передмістя для проживання, а столицю - для роботи.

“Тенденції, на мою думку, будуть розвиватися до окраїн міста. Такі тенденції є в усьому світі. Люди живуть на окраїнах, де більш-менш чиста екологія, і є якась природа, а працюють в центрі”, - зазначив він.

Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це ціна.

Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів.

При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.