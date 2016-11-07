Эксперт рассказал о преимуществах жилых комплексов в пригороде столицы

"На мой взгляд, люди, инвестируя, смотрят на стоимость квадратных метров. Чем она дешевле - тем лучше. На сегодняшний день спросом пользуются те жилые комплексы, которые строятся на окраинах города. Во-первых, там ниже цена. По большому счету, если застройщик порядочный, то он еще и сделает инфраструктуру в этом жилом комплексе. Потому что жилой комплекс - это не просто один дом, это серия домов, соответственно там должны быть детский сад или школа. Я веду к тому, что он комфортабельный для проживания, это такая мини-зона", - отметил он.

В.Несин также обратил внимание, что пригород имеет развитую транспортную инфраструктуру, поэтому люди выбирают пригород для проживания, а столицу - для работы.

"Тенденции, по моему мнению, будут развиваться до окраин города. Такие тенденции есть во всем мире. Люди живут на окраинах, где более или менее чистая экология, и есть какая-то природа, а работают в центре", - отметил он.

Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов.

При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".