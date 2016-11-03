Експерт розповів, чим приваблює українців житло у передмісті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні житло у передмісті має дві основні переваги - розвинена інфраструктура та доступність квадратних метрів. Про це у коментарі УНН розповів президент асоціації ріелторів України Сергій Злидень.
"Якщо говорити про перспективи розвитку та доступність квадратних метрів, то безумовно більше плюсів у передмісті. Я маю на увазі найближче передмістя, 30-кілометрова зона, вона сьогодні є дуже цікавою і туди уже заходять серйозні забудовники. Тобто, якщо ми говоримо про первинний ринок, то сьогодні свій вибір цікавіше зупинити на передмісті: це вже розвинена інфраструктура і доступна ціна квадратних метрів", - наголосив він.
Нагадаємо, за даними експертів, житло в передмісті столиці наразі найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, у передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв.м в новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.