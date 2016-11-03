Эксперт рассказал, чем привлекает украинцев жилье в пригороде

"Если говорить о перспективах развития и доступности квадратных метров, то безусловно больше плюсов в пригороде. Я имею в виду ближайший пригород, 30-километровая зона, она сегодня является очень интересной и туда уже заходят серьезные застройщики. То есть, если мы говорим о первичном рынке, то сегодня свой выбор интереснее остановить на пригороде: это уже развитая инфраструктура и доступная цена квадратных метров", - подчеркнул он.

Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.