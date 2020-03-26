Експерт розповіла, що відбувається з ринком нерухомості через COVID-19

“Будемо відверті, ні українська економіка, ні ринок нерухомості зокрема, не були готові до розповсюдження коронавірусу територією країни. Запровадження карантину спочатку стало справжнім шоком, були перестороги, що ринок стане геть. Цього, на щастя, не відбулось”, — запевнила експерт.

За її словами, інвестори і покупці житла хочуть бачити, що їхні будинки зводять, гроші трансформуються в квадратні метри, інвестиції працюють.

“Уся ця ситуація — хороше випробування на міцність для забудовника. Стало зрозуміло, що без власного фінансового ресурсу, здорової моделі девелопменту, коли в основі бажання створити комфортне середовище для житла, а не бетонний мурашник, конкурентної концепції самого ЖК, далі вижити буде складно. Чимало компаній скаржаться, що продажі в середньому просіли на 40-60% залежно від сегменту і класу новобудов”, — наголосила Берещак.

Також експерт запевняє, що платоспроможний попит не пішов геть на карантин: люди на ринку є, просто наразі вони дуже прискіпливі і шукають дійсно ліквідні новобудови, які будуть в ціні і після завершення прогнозованої економічної кризи.

“Системні гравці, у яких достатній фінансовий та матеріально-технічний ресурс, продовжують працювати у звичному режимі, але з дотриманням усіх правил безпеки та санітарних норм. Перегляди шоу-румів, обговорення договорів і деталей угоди забудовники масового переводять в онлайн, для цього використовують VR та штучний інтелект”, — наголосила експерт.

Окрім того, відділи продажі забезпечили антисептиками, індивідуальними засобами догляду як для покупців, так і для працівників.

“Як буде далі, наразі прогнозувати складно. Проте нас усіх чекає переформатування ринку нерухомості: платоспроможний попит сам підпише вирок ЖК мас-маркету, в якому немає багатофункціональної інфраструктури, інноваційних рішень для комфорту та безпеки мешканців, wellness-інфраструктури для здоров’я мешканців тощо”, - підсумувала Берещак.

Як повідомляв УНН раніше, Кабмін удосконалює механізм держпрограми “Доступні кредити 5-7-9%”, зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.