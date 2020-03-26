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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68600 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Эксперт рассказала, что происходит с рынком недвижимости из-за COVID-19

Эксперт рассказала, что происходит с рынком недвижимости из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 43358 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Продажи на рынке недвижимости из-за эпидемии коронавируса уменьшились на 40-60%, однако системные игроки рынка продолжают работать в обычном режиме с соблюдением всех правил безопасности. Об этом УНН рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

"Будем откровенны, ни украинская экономика, ни рынок недвижимости в частности, не были готовы к распространению коронавируса на территории страны. Введение карантина сначала стало настоящим шоком, были опасения, что рынок станет совсем. Этого, к счастью, не произошло", - заверила эксперт.

По ее словам, инвесторы и покупатели жилья хотят видеть, что их дома строят, деньги трансформируются в квадратные метры, инвестиции работают.

"Вся эта ситуация - хорошее испытание на прочность для застройщика. Стало понятно, что без собственного финансового ресурса, здоровой модели девелопмента, когда в основе желание создать комфортную среду для жилья, а не бетонный муравейник, конкурентная концепция самого ЖК, далее выжить будет сложно. Многие компании жалуются, что продажи в среднем просели на 40-60% в зависимости от сегмента и класса новостроек", - отметила Берещак.

Также эксперт уверяет, что платежеспособный спрос не ушел на карантин: люди на рынке есть, просто пока они очень придирчивы и ищут действительно ликвидные новостройки, которые будут в цене и после завершения прогнозируемого экономического кризиса.

"Системные игроки, у которых достаточный финансовый и материально-технический ресурс, продолжают работать в обычном режиме, но с соблюдением всех правил безопасности и санитарных норм. Просмотры шоу-румов, обсуждение договоров и деталей соглашения застройщики массового переводят в онлайн, для этого используют VR и искусственный интеллект", - отметила эксперт.

Кроме того, отделы продажи обеспечили антисептиками, индивидуальными средствами ухода как для покупателей, так и для работников.

"Как будет дальше, пока прогнозировать сложно. Однако нас всех ждет переформатирование рынка недвижимости: платежеспособный спрос сам подпишет приговор ЖК масс-маркет, в котором нет многофункциональной инфраструктуры, инновационных решений для комфорта и безопасности жителей, wellness-инфраструктуры для здоровья жителей т.д.", - подытожила Берещак.

Как сообщал УНН ранее, Кабмин совершенствует механизм госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.

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