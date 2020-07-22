Експерт: рекомендації АМКУ у боротьбі зі псевдогрузинським алкоголем неефективні

Експерт: рекомендації АМКУ у боротьбі зі псевдогрузинським алкоголем неефективні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Минулого тижня Антимонопольний комітет України виніс суворе попередження чотирьом виробникам коньяку в Україні. Йдеться про компанії ТОВ "Атлантіс", ПМП "ЛОЦМЕН", ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" і ТОВ "СП Аквавінтекс", які свої, вироблені в Україні, коньячні напої позиціонують на вітчизняному ринку як "грузинські". Попри це, псевдогрузинські коньяки, як і раніше, продають в інтернет-магазинах і не завжди вказують країну їх походження. Тому, такі "попередження" є абсолютно неефективними, зазначив у коментарі УНН директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.
"Рекомендації АМКУ - це просто рекомендації, не більше. Вони у цьому випадку неефективні. Тут треба йти шляхом Держпродспоживслужби.
Роздрібна торгівля — це питання магазинів, а не виробників, і треба, щоб Держпродспоживслужба вийшла на перевірку, виявила таку продукцію, яка у цьому випадку обманює споживачів. І це будуть вже штрафні санкції, по-перше, а по-друге, такий алкоголь приберуть з полиць і можуть утилізувати", - розповів експерт.
На той факт, що рекомендації АМКУ ігноруються, реакція Держпродспоживслужби — є логічною.
"Вони фіксують невиконання їх припису і залучають правоохоронців. На жаль, та окрім як через Держпродспоживслужбу і поліцію таке питання не вирішиться. АМКУ нічого зі своїми дослідженнями та рекомендаціями "не дасть". Це як моніторинг, а от Держпродспоживслужба вже має бюджет на перевірки", - пояснив Несміянов.
Він додав, що раніше у разі надходження скарги від споживача перевірка здійснювалася коштом виробника. Сьогодні ж це фінансує держава. І через постійний брак коштів перевірки проводять у малих кількостях та обсягах, додав він.
"Звернутися до Держпроду у випадку зі псевдогрузинськими коньяками можуть як споживачі, так і сам АМКУ", - уточнив експерт.
Нагадаємо, попри рішення АМКУ "псевдогрузинський" коньяк продовжують продавати в мережі під виглядом іноземного.
Також нагадаємо, нещодавно АМКУ виніс суворе попередження виробникам коньяку "Азнаурі", "Аджарі" та ін. за обман споживача, а, власне, за те, що ці українські коньячні напої позиціювалися як нібито грузинські.
Прибрати з цих товарів ознаки грузинського позиціонування їх виробників було зобов’язано у 10-денний термін.