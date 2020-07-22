Експерт: рекомендації АМКУ у боротьбі зі псевдогрузинським алкоголем неефективні

КИЇВ. 22 липня. УНН. Минулого тижня Антимонопольний комітет України виніс суворе попередження чотирьом виробникам коньяку в Україні. Йдеться про компанії ТОВ "Атлантіс", ПМП "ЛОЦМЕН", ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" і ТОВ "СП Аквавінтекс", які свої, вироблені в Україні, коньячні напої позиціонують на вітчизняному ринку як "грузинські". Попри це, псевдогрузинські коньяки, як і раніше, продають в інтернет-магазинах і не завжди вказують країну їх походження. Тому, такі "попередження" є абсолютно неефективними, зазначив у коментарі УНН директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.