Эксперт: рекомендации АМКУ в борьбе с псевдогрузинским алкоголем неэффективны

КИЕВ. 22 июля. УНН. На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины вынес строгое предупреждение четырем производителям коньяка в Украине. Речь идет о компании ООО "Атлантис", ПМП "ЛОЦМЕН", ООО "Украинская дистрибуционная компания" и ООО "СП Аквавинтекс", которые свои, произведенные в Украине, коньячные напитки позиционируют на отечественном рынке как "грузинские". Несмотря на это, псевдогрузинские коньяки по-прежнему продают в интернет-магазинах и не всегда указывают страну их происхождения. Поэтому, такие "предупреждения" являются абсолютно неэффективными, отметил в комментарии УНН директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.