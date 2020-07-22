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4 марта, 13:25 • 109874 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101861 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

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Эксперт: рекомендации АМКУ в борьбе с псевдогрузинским алкоголем неэффективны

Эксперт: рекомендации АМКУ в борьбе с псевдогрузинским алкоголем неэффективны

Киев  •  УНН

 • 18700 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины вынес строгое предупреждение четырем производителям коньяка в Украине. Речь идет о компании ООО "Атлантис", ПМП "ЛОЦМЕН", ООО "Украинская дистрибуционная компания" и ООО "СП Аквавинтекс", которые свои, произведенные в Украине, коньячные напитки позиционируют на отечественном рынке как "грузинские". Несмотря на это, псевдогрузинские коньяки по-прежнему продают в интернет-магазинах и не всегда указывают страну их происхождения. Поэтому, такие "предупреждения" являются абсолютно неэффективными, отметил в комментарии УНН директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Рекомендации АМКУ - это просто рекомендации, не больше. Они в этом случае неэффективны. Здесь надо идти путем Госпродпотребслужбы.

Розничная торговля - это вопрос магазинов, а не производителей, и надо, чтобы Госпродпотребслужба вышла на проверку, обнаружила такую продукцию, которая в этом случае обманывает потребителей. И это будут уже штрафные санкции, во-первых, а во-вторых, такой алкоголь уберут с полок и могут утилизировать", - рассказал эксперт.

На тот факт, что рекомендации АМКУ игнорируются, реакция Госпродпотребслужбы - логична.

"Они фиксируют невыполнение их предписания и привлекают правоохранителей. К сожалению, и кроме как через Госпродпотребслужбу и полицию такой вопрос не решится. АМКУ ничего со своими исследованиями и рекомендациями "не даст". Это как мониторинг, а вот Госпродпотребслужба уже имеет бюджет на проверки", - пояснил Несмиянов.

Он добавил, что ранее в случае поступления жалобы от потребителя проверка осуществлялась за счет производителя. Сегодня же это финансирует государство. И из-за постоянного недостатка средств проверки проводят в малых количествах и объемах, добавил он.

"Обратиться к Госпроду в случае с псевдогрузинскими коньяками могут как потребители, так и сам АМКУ", - уточнил эксперт.

Напомним, несмотря на решение АМКУ "псевдогрузинский" коньяк продолжают продавать в сети под видом иностранного.

Также напомним, недавно АМКУ вынес строгое предупреждение производителям коньяка "Азнаури", "Аджари" и др. за обман потребителя, а, собственно, за то, что эти украинские коньячные напитки позиционировались как якобы грузинские.

Убрать из этих товаров признаки грузинского позиционирования их производителей обязали в 10-дневный срок.

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