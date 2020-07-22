Эксперт: рекомендации АМКУ в борьбе с псевдогрузинским алкоголем неэффективны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины вынес строгое предупреждение четырем производителям коньяка в Украине. Речь идет о компании ООО "Атлантис", ПМП "ЛОЦМЕН", ООО "Украинская дистрибуционная компания" и ООО "СП Аквавинтекс", которые свои, произведенные в Украине, коньячные напитки позиционируют на отечественном рынке как "грузинские". Несмотря на это, псевдогрузинские коньяки по-прежнему продают в интернет-магазинах и не всегда указывают страну их происхождения. Поэтому, такие "предупреждения" являются абсолютно неэффективными, отметил в комментарии УНН директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
"Рекомендации АМКУ - это просто рекомендации, не больше. Они в этом случае неэффективны. Здесь надо идти путем Госпродпотребслужбы.
Розничная торговля - это вопрос магазинов, а не производителей, и надо, чтобы Госпродпотребслужба вышла на проверку, обнаружила такую продукцию, которая в этом случае обманывает потребителей. И это будут уже штрафные санкции, во-первых, а во-вторых, такой алкоголь уберут с полок и могут утилизировать", - рассказал эксперт.
На тот факт, что рекомендации АМКУ игнорируются, реакция Госпродпотребслужбы - логична.
"Они фиксируют невыполнение их предписания и привлекают правоохранителей. К сожалению, и кроме как через Госпродпотребслужбу и полицию такой вопрос не решится. АМКУ ничего со своими исследованиями и рекомендациями "не даст". Это как мониторинг, а вот Госпродпотребслужба уже имеет бюджет на проверки", - пояснил Несмиянов.
Он добавил, что ранее в случае поступления жалобы от потребителя проверка осуществлялась за счет производителя. Сегодня же это финансирует государство. И из-за постоянного недостатка средств проверки проводят в малых количествах и объемах, добавил он.
"Обратиться к Госпроду в случае с псевдогрузинскими коньяками могут как потребители, так и сам АМКУ", - уточнил эксперт.
Напомним, несмотря на решение АМКУ "псевдогрузинский" коньяк продолжают продавать в сети под видом иностранного.
Также напомним, недавно АМКУ вынес строгое предупреждение производителям коньяка "Азнаури", "Аджари" и др. за обман потребителя, а, собственно, за то, что эти украинские коньячные напитки позиционировались как якобы грузинские.
Убрать из этих товаров признаки грузинского позиционирования их производителей обязали в 10-дневный срок.