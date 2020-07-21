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Попри рішення АМКУ "псевдогрузинський" коньяк продовжують продавати в мережі під виглядом іноземного

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Минулого тижня Антимонопольний комітет України виніс суворе попередження чотирьом виробникам коньяку в Україні. Мова про компанії ТОВ "Атлантіс", ПМП "ЛОЦМЕН", ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" і ТОВ "СП Аквавінтекс", які свої - вироблені в Україні коньячні напої позиціонують на вітчизняному ринку як "грузинські". Незважаючи на припис АМКУ, псевдогрузинські коньяки, як і раніше, продають в інтернет-магазинах, не завжди вказуючи реальну країну їх походження, передає УНН.

Відзначимо, що "псевдогрузинськими" АМКУ назвав такі бренди, як "Азнаурі", "Аджарі", "Гудаурі". Вони вироблені в Україні, але у своїх назвах і рекламних компаніях використовують грузинські національні мотиви, мову, музику, чим обманюють покупця, заявили у комітеті.

АМКУ зажадав від порушників протягом 10 днів після офіційного розпорядження припинити порушення, а саме "відмовитися від поширення на етикетках і контретикетках, а також у будь-яких інших джерелах інформації, у тому числі в рекламі, відомостей, які можуть бути сприйняті як інформація про іноземне походження напоїв".

Незважаючи на це, на сторінках популярних інтернет-магазинів, і навіть офіційних сайтах роздрібних мереж, вказані вище ТМ продовжують "видавати" за "грузинський" продукт.

Так, на сайті роздрібної мережі "Ашан" коньяк "Азнаурі" (3 зірки) продається за ціною 128,30 грн за 0,5 л. В описі до товару не зазначена країна-виробник, як і компанія-виробник.

У роздрібній мережі "Фоззі" коньяк "Азнаурі" (3 зірки) коштує 128,90 грн за пляшку 0,5 л. Назва товару виглядає як "Коньяк України Азнаурі 0,5 3 роки". Але в описі до нього виробник і країна походження напою теж не вказані. Навпаки, наголошується, що "у перекладі з грузинського "Азнаурі" означає "дворянський титул, притаманний справжньому грузину, яким обдаровували за особливі заслуги".

"Азнаурі - це мужні люди, які зіграли велику роль в історії Грузії, а саме Кахетії", - сказано у тексті під пропозицією придбати напій.

У магазині "АкваМаркет" коньяк "Азнаурі" (5 зірок) продається по 175 грн за пляшку 0,5 л. Відзначається, що напій виробляється на Одеському лікеро-горілчаному заводі. Але тут же в описі до товару зазначено:

"Справжній грузинський коньяк Aznauri (Азнаурі), 0,5 л, п'ятирічної витримки. Це міцний напій з характерним ароматом...".

На сайті магазину "Розетка" продукція "Азнаурі" теж представлена. Але вся вона, на відміну від сторінок інших інтернет-магазинів, супроводжується досить помітною плашкою "зроблено в Україні".

Як повідомлялося в УНН, за словами колишньої уповноваженої АМКУ Агії Загребельської, подібні порушення, а саме "обман споживача" шляхом запозичення іноземної "символіки" для реалізації суто української алкогольної продукції, повинні каратися жорстко.

"Виробники розуміють, що ми візьмемо з полиці коньяк, де написано "Аджарі", де намальовано, як грузинська родина святкує сімейне свято, і жодної думки про те, що цей коньяк не грузинський у середньостатистичного споживача не виникне. Тому це введення споживачів в оману. І я переконана, що АМКУ, і не тільки вони, повинні більш агресивно реагувати на подібні порушення", - зазначила експерт.

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