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Несмотря на решение АМКУ "псевдогрузинский" коньяк продолжают продавать в сети под видом иностранного

Несмотря на решение АМКУ "псевдогрузинский" коньяк продолжают продавать в сети под видом иностранного

Киев  •  УНН

 • 213363 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины вынес строгое предупреждение четырем производителям коньяка в Украине. Речь о компании ООО "Атлантис", ПМП "ЛОЦМЕН", ООО "Украинская дистрибуционная компания" и ООО "СП Аквавинтекс", которые свои - произведенные в Украине коньячные напитки позиционируют на отечественном рынке как "грузинские". Несмотря на предписание АМКУ, псевдогрузинские коньяки, по-прежнему продают в интернет-магазинах, не всегда указывая реальную страну их происхождения, передает УНН.

Отметим, что "псевдогрузинскими" АМКУ назвал такие бренды, как "Азнаури", "Аджари", "Гудаури". Они произведены в Украине, но в своих названиях и рекламных компаниях используют грузинские национальные мотивы, язык, музыку, чем обманывают покупателя, заявили в комитете.

АМКУ потребовал от нарушителей в течение 10 дней после официального распоряжения прекратить нарушение, а именно "отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках, а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков".

Несмотря на это, на страницах популярных интернет-магазинов, а также на официальных сайтах розничных сетей, указанные выше ТМ продолжают "выдавать" за "грузинский" продукт.

Так, на сайте розничной сети "Ашан" коньяк "Азнаури" (3 звезды) продается по цене 128,30 грн за 0,5 л. В описании к товару не указана страна-производитель, как и компания-производитель.

В розничной сети "Фоззи" коньяк "Азнаури" (3 звезды) стоит 128,90 грн за бутылку 0,5 л. Название товара выглядит как "Коньяк Украины Азнаури 0,5 3 года". Но в описании к нему производитель и страна происхождения напитка тоже не указаны. Напротив, отмечается, что "в переводе с грузинского "Азнаури" означает "дворянский титул, присущий настоящему грузину, которым одаривали за особые заслуги".

"Азнаури - это мужественные люди, которые сыграли большую роль в истории Грузии, а именно Кахетии", - говорится в тексте под предложением приобрести напиток.

В магазине "АкваМаркет" коньяк "Азнаури" (5 звезд) продается по 175 грн за бутылку 0,5 л. Отмечается, что напиток производится на Одесском ликеро-водочном заводе. Но тут же в описании к товару указано:

"Настоящий грузинский коньяк Aznauri (Азнаури), 0,5 л, пятилетней выдержки. Это крепкий напиток с характерным ароматом...".

На сайте магазина "Розетка" продукция "Азнаури" тоже представлена. Но вся она, в отличие от страниц других интернет-магазинов, сопровождается довольно заметной плашкой "сделано в Украине".

Как сообщалось в УНН, по словам бывшей уполномоченной АМКУ Агии Загребельской, подобные нарушения, а именно "обман потребителя" путем заимствования иностранной "символики" для реализации чисто украинской алкогольной продукции, должны наказываться жестко.

"Производители понимают, что мы возьмем с полки коньяк, где написано "Аджари", где нарисовано, как грузинская семья празднует семейный праздник, и ни одной мысли о том, что этот коньяк не грузинский у среднестатистического потребителя не возникнет. Поэтому это введение потребителей в заблуждение. И я убеждена, что АМКУ, и не только они, должны более агрессивно реагировать на подобные нарушения", - отметила эксперт.

Украинские Национальные Новости

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