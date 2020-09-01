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Експерт оцінив шанси "Слуг народу" на перемогу в мерських перегонах

Київ • УНН

 • 11027 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. На сьомому позачерговому з'їзді партії "Слуга народу", 31 серпня, був представлений список кандидатів на посади міських голів обласних центрів. Шанси "Слуг народу" очолити мерські посади оцінив професор інституту журналістики Микита Василенко, передає УНН з посиланням на коментарі експерта в ефірі одного з українських телеканалів.

Експерт оцінив шанси "Слуг народу" на перемогу в мерських перегонах

Так, за його словами, серед всіх заявлених, досить високі шанси поборотися за крісло мера має Ірина Верещук.

"Зеленський і команда - вони виставили всіх, але там єдиний управлінець є, який має досвід - красива жінка. А я люблю красивих. Мова про Верещук", - сказав Василенко.

На думку експерта, Верещук є яскравою політичною фігурою.

"Я думаю, вона своє місце візьме. А Кличко - ну, він же у нас без гумору і на повному серйозі збирається стати президентом", - додав Василенко.

Він також дав позитивну оцінку ініціативі Верещук реконструювати Бортницьку станцію аерації. І додав, що розмови про необхідність зробити це ведуться вже кілька років.

Нагадаємо, СН висунула на мерські вибори п'ять жінок.

Також нагадаємо, глава МОЗ анонсував алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії.

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