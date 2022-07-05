Експерт оцінив реалістичність плану відновлення України

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«На мій погляд, першим момент, який вартує обговорення, це те, що він розбиває період відновлення на три етапи. На 2022 рік, 2023-2025 рр.. та 2026-2032 рр.. Ці пункти відновлення докорінно відрізняються один від одного, і це є питання залежності від того, чи є бойові дії, чи немає їх», - сказав Пендзин.

Деталі

Він зазначив, що, за великим рахунком, там декілька напрямків.

«Це напрямок відновлення інфраструктури, це в основному 2022 рік. Там є напрямок розвитку воєнно-промислового комплексу, напрямок розвитку аграрного сектору. Це те, що активно кидається в очі. Загалом реалістичність цього плану залежить від того, чи буде тих 750 млрд доларів, про які йдеться. Принаймні у 2022 році є два питання: відновлення та забезпечення макроекономічної стабільності – це порядку 60 млрд дол. І тут (гроші - ред.) є принаймні обіцяні, і, напевно, вони будуть. Тому 2022 рік є реалістичним. Усе, що далі, - є питанням фінансування та інвестицій», - розповів Пендзин.

За його словами, паралельно у плані відновлення порушуються питання, пов’язані з антикорупційною реформую, реформою Конституційного Суду, реформою взагалі судової системи.

«Докорінні зміни системи центральних органів виконавчої влади, скорочення державного апарату», - сказав Пендзин.

Він зазначив, що 2022 рік є абсолютно реалістичним, тому що якщо цього не буде, то Україна не зможе воювати.

«Усе останнє залежить від того, чи дійсно до кінця 2022 року закінчиться війна, тому що план з 2023-2025 роки – це план повоєнного відновлення, тобто, якщо у 2023 році війна буде продовжуватися, то, безперечно, усі ці речі будуть відкладатися на подальшу перспективу», - додав Пендзин.

Доповнення

План відновлення України передбачений на 10 років та охоплює 15 сфер.

Загалом у плані 850 проектів, на їхню реалізацію потрібно фінансування приблизно 750 млрд доларів.