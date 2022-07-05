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Експерт оцінив реалістичність плану відновлення України

Експерт оцінив реалістичність плану відновлення України

Київ • УНН

 • 183242 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У 2022 році є два питання: відновлення та забезпечення макроекономічної стабільності. Їхнє втілення реалістичне. Далі все залежатиме від того, чи до кінця цього року закінчиться війна, адже етап з 2023 по 2025 рік – це повоєнне відновлення. Таку думку висловив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи журналісту УНН план відновлення України.

Цитата

«На мій погляд, першим момент, який вартує обговорення, це те, що він розбиває період відновлення на три етапи. На 2022 рік, 2023-2025 рр.. та 2026-2032 рр.. Ці пункти відновлення докорінно відрізняються один від одного, і це є питання залежності від того, чи є бойові дії, чи немає їх», - сказав Пендзин.

Деталі

Він зазначив, що, за великим рахунком, там декілька напрямків.

«Це напрямок відновлення інфраструктури, це в основному 2022 рік. Там є напрямок розвитку воєнно-промислового комплексу, напрямок розвитку аграрного сектору. Це те, що активно кидається в очі. Загалом реалістичність цього плану залежить від того, чи буде тих 750 млрд доларів, про які йдеться. Принаймні у 2022 році є два питання: відновлення та забезпечення макроекономічної стабільності – це порядку 60 млрд дол. І тут (гроші - ред.) є принаймні обіцяні, і, напевно, вони будуть. Тому 2022 рік є реалістичним. Усе, що далі, - є питанням фінансування та інвестицій», - розповів Пендзин.

За його словами, паралельно у плані відновлення порушуються питання, пов’язані з антикорупційною реформую, реформою Конституційного Суду, реформою взагалі судової системи.

«Докорінні зміни системи центральних органів виконавчої влади, скорочення державного апарату», - сказав Пендзин.

Він зазначив, що 2022 рік є абсолютно реалістичним, тому що якщо цього не буде, то Україна не зможе воювати.

«Усе останнє залежить від того, чи дійсно до кінця 2022 року закінчиться війна, тому що план з 2023-2025 роки – це план повоєнного відновлення, тобто, якщо у 2023 році війна буде продовжуватися, то, безперечно, усі ці речі будуть відкладатися на подальшу перспективу», - додав Пендзин.

Доповнення

План відновлення України передбачений на 10 років та охоплює 15 сфер.

Загалом у плані 850 проектів, на їхню реалізацію потрібно фінансування приблизно 750 млрд доларів.

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