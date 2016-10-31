Експерт: деякі е-декларації можновладців виглядають як насмішка над людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро має зайнятися перевіркою декларацій багатьох політиків і чиновників, деякі з яких виглядають як насмішка над українцями. Про це написав на своїй сторінці експерт з питань державного управління Руслан Плющ, повідомляє УНН.
Р.Плющ зазначає, що декларації викликали питання до задекларованого — величезні суми готівкою, десятки об’єктів нерухомості і так далі.
“Досить прикрим є і той факт, що частина народних депутатів України поставилася вкрай несерйозно до офіційних вимог закону і хоч подали свої декларації вчасно, однак вирішили вказати свідомо знущальні показники. Так можна оцінити 1 трильйон гривень (автор, якого вже назвав це жартом), парт квитки, вила, мощі святих, подарунки на День св. Миколи та інше. Розцінюю ці жарти, як насмішку над людьми”, — зазначив експерт.
На думку експерта подані декларації, особливо високих чиновників, повинні бути перевірені НАБУ.
Він нагадав в яких випадках Антикорупційне бюро повинно залучатися до перевірки декларацій:
— за зверненням самого НАЗК;
— у відповідь на публікації в ЗМІ щодо висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів або надання ними завідомо недостовірних даних;
— у разі виявлення відомостей, які можуть свідчити про незаконне збагачення або внесення завідомо недостовірних даних фігурантами проваджень, які розслідують детективи НАБУ.
“Громадськість вже досить сказала і думаю ще скаже найближчі дні. ЗМІ теж не залишилися осторонь. Прийшов час НАБУ здавати іспит на профпридатність. І все ж не полишає то відчуття, що нас поступово підводять до висновку про „нульове декларування“, коли чиновникам краще все пробачити і почати з чистого аркуша, ніж розслідувати, іноді очевидні, випадки неправомірної вигоди”, — резюмував Р.Плющ.