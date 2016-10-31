Эксперт: некоторые е-декларации чиновников выглядят как насмешка над людьми

Р.Плющ отмечает, что декларации вызвали вопросы к задекларированному - огромные суммы наличными, десятки объектов недвижимости и так далее.

"Достаточно досадным является и тот факт, что часть народных депутатов Украины отнеслась крайне несерьезно к официальным требованиям закона и хоть подали свои декларации вовремя, однако решили указать сознательно издевательские показатели. Так можно оценить 1 триллион гривен (автор, которого уже назвал это шуткой), парт билеты, виллы, мощи святых, подарки на День св. Николая и прочее. Расцениваю эти шутки, как насмешку над людьми", - отметил эксперт.

По мнению эксперта поданные декларации, особенно высоких чиновников, должны быть проверены НАБУ.

Он напомнил в каких случаях Антикоррупционное бюро должно привлекаться к проверке деклараций:

- По обращению самого НАПК;

- В ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или предоставление ими заведомо недостоверных данных;

- В случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесение заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.

"Общественность уже достаточно сказала и думаю еще скажет ближайшие дни. СМИ тоже не остались в стороне. Пришло время НАБУ сдавать экзамен на профпригодность. И все же не покидает то ощущение, что нас постепенно подводят к выводу о "нулевому декларированию", когда чиновникам лучше все простить и начать с чистого листа, чем расследовать, иногда очевидные, случаи неправомерной выгоды", - резюмировал Р.Плющ.