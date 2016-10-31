Эксперт: некоторые е-декларации чиновников выглядят как насмешка над людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро должно заняться проверкой деклараций многих политиков и чиновников, некоторые из которых выглядят как насмешка над украинцами. Об этом написал на своей странице эксперт по вопросам государственного управления Руслан Плющ, сообщает УНН.
Р.Плющ отмечает, что декларации вызвали вопросы к задекларированному - огромные суммы наличными, десятки объектов недвижимости и так далее.
"Достаточно досадным является и тот факт, что часть народных депутатов Украины отнеслась крайне несерьезно к официальным требованиям закона и хоть подали свои декларации вовремя, однако решили указать сознательно издевательские показатели. Так можно оценить 1 триллион гривен (автор, которого уже назвал это шуткой), парт билеты, виллы, мощи святых, подарки на День св. Николая и прочее. Расцениваю эти шутки, как насмешку над людьми", - отметил эксперт.
По мнению эксперта поданные декларации, особенно высоких чиновников, должны быть проверены НАБУ.
Он напомнил в каких случаях Антикоррупционное бюро должно привлекаться к проверке деклараций:
- По обращению самого НАПК;
- В ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или предоставление ими заведомо недостоверных данных;
- В случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесение заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.
"Общественность уже достаточно сказала и думаю еще скажет ближайшие дни. СМИ тоже не остались в стороне. Пришло время НАБУ сдавать экзамен на профпригодность. И все же не покидает то ощущение, что нас постепенно подводят к выводу о "нулевому декларированию", когда чиновникам лучше все простить и начать с чистого листа, чем расследовать, иногда очевидные, случаи неправомерной выгоды", - резюмировал Р.Плющ.