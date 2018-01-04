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Експеримент з водою не допоможе визначити якісне вино чи ні - експерт

Київ • УНН

 • 17876 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Відомий експеримент з водою насправді не дозволяє визначити натуральність і якість вина. Про це у своєму блозі написав експерт Євген Сеган, передає УНН.

Експеримент з водою не допоможе визначити якісне вино чи ні - експерт

"Опустивши чарку з вином у воду, можна нібито визначити, натуральне воно чи ні. Якщо вино залишиться в чарці - натуральне, зафарбує воду - штучне. Це міф", - написав він.

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Разом з цим Сеган переконаний, що контролювати якість вина необхідно. Цим займаються спеціалізовані лабораторії - як на виробництві, так і незалежні, додав він.

"Але жодна з них не користується згаданим методом. Він абсолютно некоректний, а люди, що демонструють його у відеороликах в мережі, займаються підтасовуванням фактів, щоб домогтися необхідного ефекту (представити у вигідному світлі своє вино або очорнити чуже)", - зазначив експерт.

Нагадаємо, експерти назвали вітчизняні вина, в яких перевищений вміст сірчистої кислоти.

Згідно з результатами дослідження, 8 з 10 перевірених зразків не перевищили допустимих норм вмісту діоксиду сірки.

Зокрема, це вина таких виробників, як: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.

У винах двох виробників допустимі показники були перевищені: не набагато більше, ніж передбачалося, діоксиду сірки виявилося у вині Chardonnay від Cotnar (25 замість 20 мг/дм3) і Аліготе 2016 від "Виноробного господарства князя Трубецького".

Додамо, що алкоголь в Україні напередодні новорічних свят не подорожчав. Навпаки, виробники спиртного сьогодні пропонують своїм клієнтам знижки та вигідні акції.

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