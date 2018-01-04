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Эксперимент с водой не позволяет определить качественное ли вино - эксперт

Киев • УНН

 • 17876 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Известный эксперимент с водой на самом деле не позволяет определить натуральность и качество вина. Об этом в своем блоге написал эксперт Евгений Сеган, передает УНН.

Эксперимент с водой не позволяет определить качественное ли вино - эксперт

"Опустив рюмку с вином в воду, можно якобы определить, натуральное оно или нет. Если вино останется в рюмке – натуральное, закрасит воду – искусственное. Это миф", - написал он.

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Вместе с этим Сеган убежден, что контролировать качество вина необходимо. Этим занимаются специализированные лаборатории — как на производстве, так и независимые, добавил он.

"Но ни одна из них не пользуется упомянутым методом. Он абсолютно некорректен, а люди, демонстрирующие его в видеороликах в сети, занимаются подтасовкой фактов, чтобы добиться необходимого эффекта (представить в выгодном свете свое вино или очернить чужое)", - отметил эксперт.

Напомним, эксперты назвали отечественные вина, в которых превышено содержание сернистой кислоты.

Согласно результатам исследования, 8 из 10 проверенных образцов не превысили допустимых норм содержания диоксида серы.

В частности, это вина таких производителей, как: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.

В винах двух производителей допустимые показатели были превышены: незначительно больше положенного диоксида серы оказалось в вине Chardonnay от Cotnar (25 вместо 20 мг/дм3) и Алиготе 2016 от "Винодельческого хозяйства князя Трубецкого".

Добавим, что алкоголь в Украине в канун новогодних праздников не подорожал. Наоборот, производители спиртного сегодня предлагают своим клиентам скидки и выгодные акции.

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