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Ексміністр Червоненко скандалить під Івано-Франківськом та хвалиться документами ЗСУ

Київ • УНН

 • 1982263 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Євгена Червоненка побачили на АЗС в Яремчі Івано-Франківської області. Ексміністр траспорту та зв’язку України та телеведучий пропагандистського каналу "Наш" обурився на працівників АЗС в Яремчі за відмову заправляти повний бак палива в його Audi з київськими номерами КА 0111 ОО. Про інцидент повідомив Сергій Стерненко в Facebook, передає УНН.

Ексміністр Червоненко скандалить під Івано-Франківськом та хвалиться документами ЗСУ

Деталі

За його словами, Червоненко гучно кричав на працівників заправки, казав, що в нього документи від ЗСУ, а тому йому треба тільки повний бак.

"Мене цікавить 2 питання:
1. Чому Червоненко, який возвеличував російську армію та казав що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі?
2. Яким боком це проросійське опудало до ЗСУ і які такі бойові завдання він виконував у Івано-Франківській області?" – пише Стерненко.

У коментарях користувачі припускають, що під час воєнного стану Червоненко перебуває в своєму Шалє в Татарові, що знаходиться між Яремче та Буковелем. Дійсно, ЗМІ писали про великий маєток політика та корупційні схеми його побудови ще десять років тому. А в 2021-му році Червоненко й сам почав рекламувати своє Шалє і навіть здавати його в оренду.

В карпатські гори політик забрався саме в той час, коли рух "Чесно" добавив його в реєстр державних зрадників, відкритий 11 квітня. Євгена Альфредовича Червоненко звинувачують у пропагандистській діяльності на користь ворога.

Серед наведених доказів – участь у програмах на російському телебаченні та чисельні заяви пропагандистського характеру. В 2015-му році Червоненко признав так звані "ДНР" та "ЛНР", назвав війну на Донбасі громадянською і звинуватив в ній українську владу. В 2018-му році політик закликав українців вчити російську мову, "бо колись війна скінчиться". В 2021-му році говорив, що Володимир Зеленський мав привітати путіна з днем народження, щоб поновити стосунки з росією. За декілька днів до війни Червоненко заявив, що росія може піти на військові дії тільки у разі атаки України.

Ще однією причиною вирушити на західну Україну можуть бути проблеми із будинком Червоненко у містечку Козин Київської області, який за даними наших джерел, може використовуватися в якості складу зброї та боєприпасів.

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