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Экс-министр Червоненко скандалит под Ивано-Франковском и хвастается документами ВСУ

Киев • УНН

 • 1982263 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Евгения Червоненко увидели на АЗС в Яремче Ивано-Франковской области. Экс-министр траспорта и связи Украины и телеведущий пропагандистского канала "Наш" возмутился на работников АЗС в Яремче за отказ заправлять полный бак топлива в его Audi с киевскими номерами КА 0111 ОО. Об инциденте сообщил Сергей Стерненко в Facebook, передает УНН.

Экс-министр Червоненко скандалит под Ивано-Франковском и хвастается документами ВСУ

Детали

По его словам, Червоненко громко кричал на работников заправки, говорил, что в него документы от ВСУ, а потому ему надо только полный бак.

"Меня интересует 2 вопроса:
1. Почему Червоненко, который превозносил русскую армию и говорил, что будет бить каждого, кто попытается снять с его авто российский флаг, до сих пор на свободе?
2. Каким боком это пророссийское чучело к ВСУ и какие такие боевые задачи он выполнял в Ивано-Франковской области?" - пишет Стерненко.

В комментариях пользователи предполагают, что во время военного положения Червоненко находится в своем Шале в Татарове, что находится между Яремче и Буковелем. Действительно, СМИ писали о большом имении политика и коррупционных схемах его построения еще десять лет назад. А в 2021-м году Червоненко и сам начал рекламировать свое Шале и даже сдавать его в аренду.

В карпатские горы политик забрался именно в то время, когда движение "Честно" добавило его в реестр государственных изменников, открытый 11 апреля. Евгения Альфредовича Червоненко обвиняют в пропагандистской деятельности в пользу врага.

Среди приведенных доказательств - участие в программах на российском телевидении и многочисленные заявления пропагандистского характера. В 2015-м году Червоненко признал так называемые "ДНР" и "ЛНР", назвал войну на Донбассе гражданской и обвинил в ней украинскую власть. В 2018-м году политик призвал украинцев учить русский язык "потому что когда-то война кончится". В 2021-м году говорил, что Владимир Зеленский должен был поздравить Путина с днем рождения, чтобы восстановить отношения с Россией. За несколько дней до войны Червоненко заявил, что Россия может пойти на военные действия только в случае атаки Украины.

Еще одной причиной отправиться на западную Украину могут быть проблемы с домом Червоненко в поселке Козин Киевской области, который, по данным наших источников, может использоваться в качестве склада оружия и боеприпасов.

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