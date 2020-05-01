Ексміліціонер піде під суд за самогубство підлеглого у його кабінеті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній міліціонер з Вінницької області відповість у суді за службову недбалість через самогубство підлеглого у нього в кабінеті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника слідчого відділення одного з районних відділів ГУ МВС України у Вінницькій області", - вказали у ДБР.
Правоохоронець обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та недбалому зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 367 та ст. 264 Кримінального кодексу України).
Слідством встановлено, що 19 травня 2010 року заступник начальника слідчого відділення залишив без нагляду службовий пістолет у своєму робочому кабінеті. В цей час його підлеглий – слідчий відділення використав залишену керівником зброю для вчинення самогубства.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейського підозрюють у спробі видати замах на вбивство за самогубство.