Экс-милиционер пойдет под суд за самоубийство подчиненного в его кабинете
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывший милиционер из Винницкой области ответит в суде за служебную халатность из-за самоубийства подчиненного у него в кабинете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника следственного отделения одного из районных отделов ГУ МВД Украины в Винницкой области", - указали в ГБР.
Милиционер обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 367 и ст. 264 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что 19 мая 2010 года заместитель начальника следственного отделения оставил без присмотра служебный пистолет в своем рабочем кабинете. В это время его подчиненный - следователь отделения использовал оставленное руководителем оружие для совершения самоубийства.
Напомним, на Запорожье полицейского подозревают в попытке выдать покушение на убийство за самоубийство.