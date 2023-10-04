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Сьогодні відбулася церемонія на честь 33–річя з Дня єднання. Церемонію відвідало керівництво країни та понад 1000 гостей.

Але у більшості викликало обурення, що давній російський друг путіна Шредер прийшов на святкування.

За даними Bild, запровадження було відправлено, зокрема і Меркель, проте вона відмовилась. Шредер своєю чергою на диво – відповів «так».

Лідер землі Шлезвиг-Гольштейн Даніель Гюнтер роздратований цим і сказав BILD: «Він (Шредер – ред.) тут, він наш колишній канцлер. Якесь тривожне почуття, коли зустрічаєш людину, яка настільки заплуталася у своїх політичних поглядах. Дивно для людини, яка була канцлером цієї країни та склав присягу Німеччини».

Проте, як колишньому канцлеру, Шредера не дозволили помістити його надто далеко, щоб його більше не бачили. Але йому не слід зближуватися надто близько з «суперзнаменитістю» — федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом — бо це завдало б шкоди іміджу Німеччини за кордоном.

Зрештою, його фактично поставили таким чином, що не надто багатьом високопоставленим політикам довелося пройти повз Шредера на шляху до себе.

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