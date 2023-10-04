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Ексканцлера Німеччини Шредера через зв’язки з рф посадили подалі від Шольца та Штайнмаєра на святкуванні Дня німецької єдності

Ексканцлера Німеччини Шредера через зв’язки з рф посадили подалі від Шольца та Штайнмаєра на святкуванні Дня німецької єдності

Київ • УНН

 • 829760 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Німеччині на Дні єдності колишнього канцлера ФРН Герхерда Шредера через дружбу з російським диктатором володимиром путіним посадили подалі від чинного лідера німецького уряду Олафа Штольца та президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Про це повідомляє видання Bild, пише УНН.

Деталі 

Сьогодні відбулася церемонія на честь 33–річя з Дня єднання. Церемонію відвідало керівництво країни та понад 1000 гостей.  

Але у більшості викликало обурення, що давній російський друг путіна Шредер прийшов на святкування. 

За даними Bild, запровадження було відправлено, зокрема і Меркель, проте вона відмовилась. Шредер своєю чергою на диво – відповів «так». 

Лідер землі Шлезвиг-Гольштейн Даніель Гюнтер роздратований цим і сказав BILD: «Він (Шредер – ред.) тут, він наш колишній канцлер. Якесь тривожне почуття, коли зустрічаєш людину, яка настільки заплуталася у своїх політичних поглядах. Дивно для людини, яка була канцлером цієї країни та склав присягу Німеччини».

Проте, як колишньому канцлеру, Шредера не дозволили помістити його надто далеко, щоб його більше не бачили. Але йому не слід зближуватися надто близько з «суперзнаменитістю» — федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром  і канцлером Олафом Шольцом — бо це завдало б шкоди іміджу Німеччини за кордоном. 

Зрештою, його фактично поставили таким чином, що не надто багатьом високопоставленим політикам довелося пройти повз Шредера на шляху до себе.

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