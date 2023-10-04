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Экс-канцлера Германии Шредера из-за связей с рф посадили подальше от Шольца и Штайнмайера на праздновании Дня немецкого единства

Киев • УНН

 • 829760 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Германии на Дне единства бывшего канцлера ФРГ Герхерда Шредера из-за дружбы с российским диктатором Владимиром Путиным посадили подальше от действующего лидера немецкого правительства Олафа Штольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает издание Bild, пишет УНН.

Детали 

Сегодня состоялась церемония в честь 33–летия со Дня единения. Церемонию посетило руководство страны и более 1000 гостей.  

Но у большинства вызвало возмущение, что давний российский друг путина Шредер пришел на празднование. 

По данным Bild, введение было отправлено, в том числе и Меркель, однако она отказалась. Шредер в свою очередь на удивление – ответил «так». 

Лидер земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер раздражен этим и сказал BILD: «Он (Шредер – ред.) здесь, он наш бывший канцлер. Какое-то тревожное чувство, когда встречаешь человека, который настолько запутался в своих политических взглядах. Странно для человека, который был канцлером этой страны и принес присягу Германии».

Тем не менее, как бывшему канцлеру, Шредеру не позволили поместить его слишком далеко, чтобы его больше не видели. Но ему не следует сближаться слишком близко с «суперзнаменитостью» — федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером  и канцлером Олафом Шольцом — потому что это нанесло бы ущерб имиджу Германии за рубежом. 

В конце концов, его фактически поставили таким образом, что не слишком многим высокопоставленным политикам пришлось пройти мимо Шредера на пути к себе.

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