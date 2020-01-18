Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 12069 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 14485 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 19302 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 215652 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 151428 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 131303 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 135373 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149683 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148641 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231934 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 21328 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 20094 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 28234 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 21357 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 21142 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 12068 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 215650 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 187698 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 306246 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 327664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 23117 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 11551 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 61354 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 43839 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 57852 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишнього голову Служби національної безпеки Вірменії Ґіорґі Кутояна 17 січня знайшли мертвим у Єревані. За даними вірменських силовиків, його тіло виявили з вогнепальним пораненням в квартирі у житловому районі на північ від центру міста, пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані

У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що кваліфікували справу за статтею про “спонукання до самогубства”, хоча розглядають і інші версії, зокрема про вбивство.

Почалося розслідування.

38-річний Кутоян займав посаду голови Служби безпеки Вірменії у період 2016-2018 років. Юрист за освітою, він з 2011 року працював помічником тодішнього президента Сержа Сарґсяна. Його призначення на посаду голови Служби безпеки в лютому 2016 року стало несподіванкою для багатьох оглядачів.

Кутоян був звільнений прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном в травні 2018 року незабаром після протестів, які змусили Сарґсяна піти у відставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ексбоєць спецслужб Білорусі розповів, як знищували опозиційних Лукашенко міністрів

Кутоян є другим колишнім високопоставленим співробітником безпекових служб країни, якого застрелили за останні чотири місяці. У вересні в своєму заміському будинку був знайдений мертвим колишній голова вірменської поліції Айк Арутюнян. За повідомленнями, він отримав вогнепальне поранення в голову, слідчі вказали на ймовірність самогубства. Перед тим Арутюняна кілька разів допитували в рамках розслідування насильства після виборів у Єревані в 2008 році.

Слідчі повідомили, що нині загиблого Кутояна у цій справі не допитували — ані, як підозрюваного, ані як свідка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,553.01