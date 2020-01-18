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Экс-главу службы безопасности Армении нашли мертвым в Ереване

Киев • УНН

 • 11131 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Бывшего председателя Службы национальной безопасности Армении Гиорги Кутояна 17 января нашли мертвым в Ереване. По данным армянских силовиков, его тело обнаружили с огнестрельным ранением в квартире в жилом районе к северу от центра города, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Экс-главу службы безопасности Армении нашли мертвым в Ереване

В Следственном комитете Армении заявили, что квалифицировали дело по статье о “побуждение к самоубийству”, хотя рассматривают и другие версии, в частности об убийстве.

Началось расследование.

38-летний Кутоян занимал должность председателя Службы безопасности Армении в период 2016-2018 годов. Юрист по образованию, он с 2011 года работал помощником тогдашнего президента Сержа Саргсян. Его назначение на должность председателя Службы безопасности в феврале 2016 стало неожиданностью для многих обозревателей.

Кутоян был уволен премьер-министром Никол Пашинян в мае 2018 года вскоре после протестов, которые заставили Саргсян уйти в отставку.

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Кутоян является вторым бывшим высокопоставленным сотрудником безопасности служб страны, которого застрелили за последние четыре месяца. В сентябре в своем загородном доме был найден мертвым бывший глава армянской полиции Айк Арутюнян. По сообщениям, он получил огнестрельное ранение в голову, следователи указали на возможность самоубийства. Перед тем Арутюняна несколько раз допрашивали в рамках расследования насилия после выборов в Ереване в 2008 году.

Следователи сообщили, что сейчас погибшего Кутояна в этом деле не допрашивали — ни, как подозреваемого, ни в качестве свидетеля.

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