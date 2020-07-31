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Ексглава Партії Шарія у Дніпрі: Шарій продав осередок Корбану і Філатову під місцеві вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Блогер Анатолій Шарій рейдернув і “продав” Дніпропетровську організацію Партії Шарія на догоду Борису Філатову і Геннадію Корбану. Про це заявив колишній керівник парторганізації Олександр Шишко, передає УНН.

Раніше Анатолій Шарій опублікував відео, в якому звинуватив Шишка у "віджиманні" організації. ЗМІ і телеграм-канали, яких пов'язують з Корбаном і Філатовим, підтримали Шарія і навіть видалили минулі критичні публікації про нього.

У відповідь Шишко заявив, що створив організацію з нуля і покривав більшість витрат на утримання офісу, а також утримував половину офісів партії в області. Він повідомив, що зі своїх каналів дізнався, що до реєстру надійшов запит на зміну глави парторганізації за прискореною процедурою. Керівники партії заперечували цей факт, а після - звинуватили Шишка в продажності.

"Ви образили мене, вони (медіа Корбана і Філатова) підхопили, натякнули, що я отримав за це 2 млн доларів. Виходить з ваших заяв, що я рейдернув партію сам у себе. І ось питання. Може бути, це ви продали осередок панам Гуфману, Корбану і Філатову? А тепер за допомогою їх соцмереж і своїх кричите "тримайте злодія" на мою адресу", - звернувся Шишко до Шарія.

На думку Шишка, місцеві еліти могли запропонувати Шарію великі гроші, щоб в разі подолання прохідного бар'єру на місцевих виборах до міськради Дніпра від Партії Шарія пройшли "потрібні" люди.

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