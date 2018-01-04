Екс-захисник "Динамо" Віда став футболістом "Бешикташа"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Центральний оборонець збірної Хорватії Домагой Віда виступатиме в чемпіонаті Туреччини за гранд країни “Бешикташ”, інформує УНН з посиланням на сайт турецької команди.
Хорватський легіонер “Бешикташа” захищатиме кольори клубу до закінчення сезоні 2021-22 років. У новому клубі Віда гратиме під 24 номером.
Зауважимо, що наразі “Бешикташ” посідає 4-й рядок чемпіонату, відстаючи від лідера “Башакшехіра” на 6 пунктів.
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Варто відзначити, що в “Динамо” Віда перебрався в 2013 році. За цей період він зіграв 161 матч за “біло-синіх” і забив 13 м’ячів у всіх турнірах. На рахунку гравця також 51 поєдинок за національну збірну Хорватії.
Додамо також, у складі “Динамо” Віда завоював 2 чемпіонства в Україні, 2 Кубки країни і один Суперкубок.