Экс-защитник "Динамо" Вида стал футболистом "Бешикташа"

Хорватский легионер “Бешикташа” будет защищать цвета клуба до окончания сезоне 2021-22 годов. В новом клубе Вида играть под 24 номером.

Заметим, что в настоящее время “Бешикташ” занимает 4-ю строчку чемпионата, отставая от лидера “Башакшехира” на 6 пунктов.

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Стоит отметить, что в “Динамо” Вида перебрался в 2013 году. За этот период он сыграл 161 матч за “бело-синих” и забил 13 мячей во всех турнирах. На счету игрока также 51 поединок за национальную сборную Хорватии.

Добавим также, в составе “Динамо” Вида завоевал 2 чемпионства в Украине, 2 Кубка страны и один Суперкубок.