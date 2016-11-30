Екс-реформатори, які не зуміли надовго затриматися на держпосадах, провели "забавну" зустріч - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Практично всі учасники зустрічі #reformsnight мали можливість проявити себе, але втекли, не здійснивши жодних реформ, і не забезпечивши видимих результатів. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.
"Facebook-реформатори в понеділок зібралися на забавну зустріч #reformsnight. Вийшло щось на зразок параду невдах", - зазначив він.
Міністр А.Пивоварський, за словами політика, за півтора року так і не зміг реалізуватися та впоратися з тією “тисячею кровопивців, які вп'ялися в державні підприємства і не дають їх реформувати", про яку заявляв.
"Чому так рано пішов? Навіщо йшов, якщо розумів свою неспроможність? Його результати роботи настільки розчарували, що потім довелося призначати цілих двох поляків керувати "Укрзалізницею" та "Укравтодором ", - сказав С.Арбузов.
Заступник голови НБУ В.Рашкован розповідав, що зниклі від афери в банку “Михайлівський” гроші слід було б пустити на високооплачуваний уряд.
"Забуваючи, що саме він, як член правління НБУ, несе персональну відповідальність і за долю вкладників, і за 1,2 млрд. грн., які витратить Фонд гарантування на виплату вкладів. Він покинув НБУ в серпні і саме його підпис повинен стояти під усіма документами НБУ з цього банку", - підкреслив екс-перший віце-прем'єр.
Не вистачало, на переконання С.Арбузова, тільки Наталії Яресько.
"Вона з легкістю могла б розповісти про те, як легко домогтися збалансованості бюджету при галопуючій інфляції і увігнати країну в 25 річну кабалу WRI (інструментів відновлення вартості), коли країні доведеться заплатити у багато разів більше списаної суми держборгу в 2015 році.
В цілому вечірка екс-реформаторів була пронизана ідеєю, що Україні потрібні молоді, амбітні і високооплачувані чиновники. Славна думка, але в реальності чомусь працювати приходять тільки люди-одноденки. Вони, на повну котушку використовуючи риторику патріотизму і реформ, підвищують свою особисту капіталізацію. А після себе залишають лише розбазарені кошти і розвалені державні структури", - резюмував С.Арбузов.