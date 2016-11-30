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Экс-реформаторы, которые не сумели надолго задержаться на госдолжностях, провели "забавную" встречу - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 7686 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Практически все участники встречи #reformsnight имели возможность проявить себя, но сбежали, не осуществив никаких реформ и не обеспечив видимых результатов. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

Экс-реформаторы, которые не сумели надолго задержаться на госдолжностях, провели "забавную" встречу - С.Арбузов

"Фейсбук-реформаторы в понедельник собрались на забавную встречу #reformsnight. Получилось что-то вроде парада неудачников", - отметил он.

Министр А.Пивоварский, по словам политика, за полтора года так и не смог справиться с "тысячей кровопийц, которые впились в государственные предприятия и не дают их реформировать", о которой заявлял.

"Почему так рано ушел? Зачем шел, если понимал свою несостоятельность? Его результаты работы настолько разочаровали, что потом пришлось назначать целых двух поляков управлять" Укрзализныцей "и" Укравтодором", - сказал С.Арбузов.

ЗЗампред НБУ Рашкован рассказывал, что пропавшие от аферы в банке "Михайловский" деньги следовало бы пустить на высокооплачиваемое правительство.

"Забывая, что именно он, как член правления НБУ, несет персональную ответственность и за судьбу вкладчиков, и за 1,2 млрд. грн., которые потратит Фонд гарантирования на выплату вкладов. Он покинул НБУ в августе и именно его подписи должны стоять под всеми документами НБУ по этому банку", - подчеркнул экс-первый вице-премьер.

Не хватало, по мнению С.Арбузова, только Натальи Яресько.

"Она с легкостью могла бы рассказать о том, как легко добиться сбалансированности бюджета при галопирующей инфляции и вогнать страну в 25 летнюю кабалу WRI (инструментов восстановления стоимости), когда стране придется заплатить во много раз больше списанной суммы госдолга в 2015 году.

В целом вечеринка экс-реформаторов была пронизана идеей, что Украине нужны молодые, амбициозные и высокооплачиваемые чиновники. Славная мысль, но в реальности почему-то работать приходят только люди-однодневки. Они, на полную катушку используя риторику патриотизма и реформ, повышают свою личную капитализацию. А после себя оставляют лишь разбазаренные средства и разваленные государственные структуры", - резюмировал С.Арбузов.

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