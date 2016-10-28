Екс-прокурора Генпрокуратури судитимуть за смертельну ДТП

У прес-службі повідомили, що ДТП сталася у 2013 році.

Підозрюваний покинув місце події та протягом тривалого часу усіляко намагався уникнути відповідальності за скоєне, працюючи при цьому в ГПУ.

Так, всупереч невизнанню підозрюваним вини, прокурором у кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.286 КК України, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.