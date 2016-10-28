Екс-прокурора Генпрокуратури судитимуть за смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Колишнього прокурора Генеральної прокуратури України судитимуть за скоєння ДТП, внаслідок якої загинула людина. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
У прес-службі повідомили, що ДТП сталася у 2013 році.
Підозрюваний покинув місце події та протягом тривалого часу усіляко намагався уникнути відповідальності за скоєне, працюючи при цьому в ГПУ.
Так, всупереч невизнанню підозрюваним вини, прокурором у кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.286 КК України, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.