Экс-прокурора Генпрокуратуры будут судить за смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины будут судить за совершение ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В пресс-службе сообщили, что ДТП произошло в 2013 году.
Подозреваемый покинул место происшествия и в течение длительного времени всячески пытался избежать ответственности за содеянное, работая при этом в ГПУ.
Так, вопреки непризнанию подозреваемым вины, прокурором в уголовном производстве на основании собранных доказательств обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.286 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.