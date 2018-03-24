Екс-прокурор Кузьмін судитиметься з Київрадою за скасування дозволу на реконструкцію маєтку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Колишній перший заступник Генерального прокурора у 2010-2013 роках Ренат Кузьмін подав позов на Київраду за скасування рішення на дозвіл реконструкції нерухомого майнового комплексу у Пущі-Водиці, де розташований його маєток. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Рената Кузьміна до Київської міської ради. Позивач просить суд визнати протиправним підписане Київським міським головою Віталієм Кличком рішення КМР про скасування розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) „Про надання Комплексу „Пуща-Водиця“ дозволу на проектування та реконструкцію з добудовою будинку №46 на вул.Вишгородській, 150 у Оболонському районі“ та скасувати вказане рішення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну та директору ДП "Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" у вчиненні низки злочинів.

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