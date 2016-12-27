Екс-президента Аргентини звинуватили в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колишньому президенту Аргентини Крістіні Фернандес де Кіршнер висунули офіційні звинувачення у справі про корупцію, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як відзначає ЗМІ, екс-президенту Аргентини закидають те, що її уряд укладав державні контракти з бізнесменом, близьким до її сім'ї.
К.Фернандес раніше заперечувала свою провину і наполягала, що звинувачення проти неї є політично вмотивованими.
Вона звинуватила чинного президента Маурісіо Макрі у змові проти неї.