Екс-президента Аргентини звинуватили в корупції

Як відзначає ЗМІ, екс-президенту Аргентини закидають те, що її уряд укладав державні контракти з бізнесменом, близьким до її сім'ї.

К.Фернандес раніше заперечувала свою провину і наполягала, що звинувачення проти неї є політично вмотивованими.

Вона звинуватила чинного президента Маурісіо Макрі у змові проти неї.