Екс-оборонець "Зорі" Сухоцький став футболістом чеського "Слована"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Український захисник Артем Сухоцький визначився з місцем продовження кар’єри, яким став “Слован” з Братислави, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Лівий захисник, який першу половину сезону відіграв за “Зорю”, підписав контракт з новим клубом терміном на 4,5 роки.
Наразі новий клуб нашого земляка знаходиться на 4-му рядку чемпіонату Чехії, поступаючись лідеру 16-ма балами.
Варто відзначити, що в 24 проведених поєдинках нинішньої кампанії у 25-річного гравця 1 результативна передача при отриманих 6 жовтих картках.
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Додамо також, українець має досвід виступів за “Динамо-2” (33) і “Олександрію” (74).
Як раніше повідомляло УНН, український воротар Данило Кучер проходить перегляд в клубі іспанської Сегунди “Альбасете” та може поповнити ряди колективу.