Экс-защитник "Зари" Сухоцкий стал футболистом чешского "Слована"

Левый защитник, первую половину сезона отыграл за “Зарю”, подписал контракт с новым клубом сроком на 4,5 года.

Сейчас новый клуб нашего земляка находится на 4-й строчке чемпионата Чехии, уступая лидеру 16-ю баллами.

Стоит отметить, что в 24 проведенных поединках нынешней кампании в 25-летнего игрока 1 результативная передача при полученных 6 желтых карточках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокам

Добавим также, украинец имеет опыт выступлений за “Динамо-2” (33) и “Александрию” (74).

Как ранее сообщало УНН, украинский вратарь Даниил Кучер проходит просмотр в клубе испанской Сегунды “Альбасете” и может пополнить ряды коллектива.