Екснаставник "Зорі" Вернидуб очолив молдовський "Шериф"

Керівництво ФК “Шериф” і український фахівець прийшли до угоди про співпрацю. Терміни та деталі угоди не розголошуються.

Тренерську кар’єру фахівець розпочав у 2001 році в запорізькому “Металурзі”, де провів 8 років, після чого перейшов в луганську “Зорю”. У 2011 році став головним тренером, який очолював її до 31 травня 2019 року. За цей час він зміг вивести луганський клуб у фінал Кубка України і здобути бронзові медалі чемпіонату України.

Також команда під його керівництвом 5 сезонів поспіль виступала в єврокубках, з них двічі була учасником групового етапу Ліги Європи УЄФА. Два роки визнавався тренером року в Україні. Більшу частину останнього сезону провів в солігорському “Шахтарі”, який завдяки йому став чемпіоном Білорусі.

Додамо, наразі “Шериф” після 20 зіграних матчів чемпіонату Молдови йде лідером із 55 очками та на 6 балів випереджає найближчого опонента.