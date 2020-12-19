Экс-наставник "Зари" Вернидуб возглавил молдавский "Шериф"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. После возвращения из отпуска первой командой молдавского ФК “Шериф” будет руководить новый тренерский штаб во главе с украинцем Юрием Вернидубом. Об этом утверждает сайт клуба, передает УНН.
Руководство ФК “Шериф” и украинский специалист пришли к соглашению о сотрудничестве. Сроки и детали сделки не разглашаются.
Тренерскую карьеру специалист начал в 2001 году в запорожском “Металлурге”, где провел 8 лет, после чего перешел в луганскую “Зарю”. В 2011 году стал главным тренером, возглавлял ее до 31 мая 2019 года. За это время он смог вывести луганский клуб в финал Кубка Украины и получить бронзовые медали чемпионата Украины.
Также команда под его руководством 5 сезонов подряд выступала в еврокубках, из них дважды была участником группового этапа Лиги Европы УЕФА. Два года признавался тренером года в Украине. Большую часть последнего сезона провел в солигорском “Шахтере”, который благодаря ему стал чемпионом Беларуси.
Добавим, сейчас “Шериф” после 20 сыгранных матчей чемпионата Молдовы идет лидером с 55 очками и на 6 баллов опережает ближайшего оппонента.