Екс-нападник збірної України Девіч оформив дубль у грі чемпіонату Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Український форвард “Вадуца” Марко Девіч вніс вагомий вклад у розгромну звитягу команди над ФК “Рапперсвіль”, інформує УНН з посиланням на сайт ФК “Вадуц”.
34-річний українець вийшов зі стартових хвилин на поле матчу 29-го туру Першої ліги Швейцарії. В трихвилинному проміжку другого тайму форварду вдалося забити двічі (одного разу з пенальті). Підсумковий результат — 4:0.
Примітно, що завдяки дублю Девіч ділить 6-8 місця серед кращих бомбардирів чемпіонату — 10 забитих м’ячів.
Зазначимо, що за сім турів до закінчення змагань “Вадуц” втратив шанси на підвищення у класі. Клуб Девіча йде на 3-й позиції, а в еліту швейцарського футболу вийде лише переможець чемпіонату.