Екс-начальника столичного главку МВС судитимуть за події 2014 року

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КИЇВ. 19 листопада. УНН.  Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника - начальника столичного главку м.Києва за звинуваченням у організації силової розправи над учасниками масових протестів на території Олександрівської лікарні у ніч з 22 на 23 січня 2014 року. Крім того, стороні захисту відкрито доступ до матеріалів для ознайомлення. Про це повідомило Управління спеціальних розслідувань ГПУ на сторінці у Facebook, передає УНН.

“15 листопада 2018 року завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника начальника ГУ МВС України в м. Києві — начальника кримінальної міліції, який підозрюється в організації за спеціально спланованою операцією, із залученням цивільних осіб (так званих „тітушок“), співробітників оперативних підрозділів та ПМОП „Беркут“ в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 незаконних затримань 6 активістів громадського руху „Автомайдан“, застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисного пошкодження їх автомобілів”, — йдеться у повідомленні.

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У подальшому, згідно повідомленої підозри, на реалізацію злочинного плану, активістів доставили до Дарницького райуправління міліції м. Києва, де вищевказаний керівник організував надання залученими ним до цієї операції правоохоронцями завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням невинних громадян у тяжких злочинах, а також незаконні їх затримання і притягнення слідчими до кримінальної відповідальності за нібито масові заворушення. Далі, на підставі таких сфальсифікованих матеріалів проваджень слідчими суддями районного суду потерпілих було арештовано.

При цьому, під час розподілу справ про запобіжні заходи між суддями здійснено втручання в автоматизовану систему документообігу суду.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 КК України:

  • організація вчинення, керівництво підготовкою і вчиненням за попередньою змовою групою осіб завідомо незаконного затримання;
  • організація притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину та зі штучним створенням доказів обвинувачення й іншою фальсифікацією вчиненого групою осіб за попередньою змовою;
  • організація незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, вчиненого службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

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Результати розслідування цього та інших подібних злочинів доводить обґрунтованість підозр про спланованість, системність та скоординованість протиправної протидії протестним акціям, що відбувалися в січні-лютому 2014 року. До цього залучалася як вся вертикаль правоохоронної системи різних органів та рівнів, від керівників до їх підлеглих, так і “тітушки”, тобто цивільні особи з числа раніше судимих осіб, наркозалежних чи схильних до вчинення кримінальних правопорушень.

У ході слідства підтверджено та зібрано достатньо доказів, які вказують на планування та націлення дій правоохоронців щодо протидії протестним акціям саме у злочинний спосіб — шляхом організації провокацій, заподіяння активістам тілесних ушкоджень, пошкодження їх автомобілів, затримання, арешти, фальсифікація стосовно них кримінальних проваджень.

За цим епізодом злочину, окрім вищевказаного керівника, до кримінальної відповідальності притягнуто ще 18 правоохоронців, зокрема 13 співробітників спецпідрозділу “Беркут”, у тому числі командира полку і командира роти, заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, начальника відділу і 8 цивільних осіб (“тітушок”).

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Також оголошено підозру і завершено слідство за підозрою керівника апарату суду у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) при розподілі справ між суддями щодо застосування до цих затриманих запобіжних заходів.

Стосовно керівників та співробітників оперативних підрозділів, командира оперативної роти спецпідрозділу “Беркут” та 9 його підлеглих бійців за участь у вчиненні указаних злочинів, а також “тітушок” обвинувальні акти розглядаються в судах.

Командира полку міліції спецпідрозділу “Беркут” (співорганізатора забезпечення силового блоку указаної злочинної спецоперації), двох міліціонерів, двох “тітушок” та начальника відділу УБНОН оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання. За наявними даними вони перебувають в РФ та на непідконтрольній території АР Крим.

Щодо інших співучасників злочинів та причетних осіб - досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, 19 листопада ГПУ завершила слідство щодо судді, який арештовував активістів Майдану.

Євромайдан або Революція гідності тривала по всій країні з 21 листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року. Мітингувальникам протистояли правоохоронні органи, серед них - спецпідрозділ "Беркут", а також парамілітарні загони озброєних спортсменів (тітушки). За час Євромайдану загинуло понад 100 людей, сотні дістали поранення.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв, що 21 із 26 екс-беркутівців, підозрюваних у причетності до розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року, набули громадянства РФ. Більшість з них переховуються у Росії та в окупованому Криму. Країна-агресор відмовила у екстрадиції.

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