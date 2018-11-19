Экс-начальника столичного главка МВД будут судить за события 2014 года

“15 ноября 2018 года завершено расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве — начальника криминальной милиции, который подозревается в организации по специально спланированной операции, с привлечением гражданских лиц (так называемых ”титушек“), сотрудников оперативных подразделений и ПМОП „Беркут“ в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17 незаконных задержаний 6 активистов общественного движения „Автомайдан“, применение к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленного повреждения их автомобилей”, - говорится в сообщении.

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В дальнейшем, согласно сообщенного подозрения, на реализацию преступного плана, активистов доставили в Дарницкое райуправление милиции г. Киев, где вышеуказанный руководитель организовал предоставление привлеченными им к этой операции правоохранителями заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением невинных граждан в тяжких преступлениях, а также незаконные их задержания и привлечения следователями к уголовной ответственности за якобы массовые беспорядки. Далее, на основании таких сфальсифицированных материалов производств следователями судьи районного суда вынесли решения об их арестах.

При этом, при распределении дел о мерах пресечения между судьями было осуществлено вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 УК Украины:



организация совершения, руководство подготовкой и совершением по предварительному сговору группой лиц заведомо незаконного задержания;



организация, привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения и другой фальсификацией, совершенного группой лиц по предварительному сговору;



организация незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, совершенного должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.



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Результаты расследования этого и других подобных преступлений доказывает обоснованность подозрений о спланированности, системности и скоординированности противоправного противодействия протестным акциям, которые происходили в январе-феврале 2014 года. К этому привлекалась как вся вертикаль правоохранительной системы различных органов и уровней, от руководителей до их подчиненных, так и “титушки”, то есть гражданские лица из числа ранее судимых лиц, наркозависимых или склонных к совершению уголовных преступлений.

В ходе следствия подтверждено и собрано достаточно доказательств, указывающих на планирование и таргетинг действий правоохранителей по противодействию протестным акциям именно в преступный способ — путем организации провокаций, причинения активистам телесных повреждений, повреждения их автомобилей, задержаний, арестов, фальсификаций в отношении их уголовных производств.

По этому эпизоду преступления, кроме вышеуказанного руководителя, к уголовной ответственности привлечены еще 18 правоохранителей, в том числе 13 сотрудников спецподразделения “Беркут”, в том числе командира полка и командира роты, заместителя начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начальника отдела и 8 гражданских лиц ("титушек“).

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Также объявлено подозрение и завершено следствие по подозрению руководителя аппарата суда в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к этим задержанных меры пресечения.

В отношении руководителей и сотрудников оперативных подразделений, командира оперативной роты спецподразделения “Беркут” и 9 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений, а также “титушок” обвинительные акты рассматриваются в судах.

Командира полка милиции спецподразделения “Беркут” (соорганизатора обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации), двух милиционеров, двух “титушек” и начальника отдела УБНОН объявили в розыск. Судом предоставлено разрешение на их задержание. По имеющимся данным они находятся в РФ и на неподконтрольной территории АР Крым.

Что касается других соучастников преступлений и причастных лиц - досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 19 ноября ГПУ завершила следствие в отношении судьи, который арестовывал активистов Майдана.

Евромайдан или Революция достоинства продолжалась по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы, среди них — спецподразделение “Беркут”, а также парамилитарные отряды вооруженных спортсменов (титушки). За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщал, что 21 из 26 экс-беркутовцев, подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 20 февраля 2014 года, получили гражданство РФ. Большинство из них скрываются в России и в оккупированном Крыму. Страна-агрессор отказала в экстрадиции.