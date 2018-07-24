ГПУ притягла до суду "ката" Євромайдану

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Генпрокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно цивільної особи, яка обвинувачується в участі у злочинній організації, створеній з метою протидії акціям протестів, вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів із залученням “тітушок”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Завершено досудове розслідування та направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно однієї цивільної особи, яка обвинувачується в участі у злочинній організації, створеній з метою протидії акціям протестів, вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів із залученням „тітушок“, зокрема викраденні в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 у м. Києві, учасників Євромайдану І. Луценка і Ю. Вербицького, їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений тримається під вартою.

Розслідування у справі проводилось прокурорами відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.

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Загалом, у розслідуваних Управлінням кримінальних провадженнях за епізодами вчинення під час Майдану так званими тітушками тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема викрадення і катування протестувальників, замахів на їх вбивства та умисних вбивств, у період грудня 2013 року — лютого 2014 року, а також умисного вбивства журналіста видання “Вести” В. Веремія, закінченого замаху на вбивство Т. Чорновол та інших осіб, викрадення й катування бійцями організації “Оплот” В. Іваненка, викрадення та катування І. Луценка і Ю. Вербицького, умисного вбивства Ю. Вербицького, повідомлено про підозру 45 цивільним особам, у тому числі Є. Жиліну та іншим представникам угруповання “Оплот”, 26 осіб перебувають у розшуку, стосовно 16 осіб обвинувальні акти направлено до суду, з яких 6 засуджено, з них 3 до позбавлення волі, при цьому судові вироки щодо 2 обвинувачених набрали законної сили.

На теперішній час у вказаних кримінальних провадженнях 5 обвинувачених тримаються під вартою.

Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.

Нагадаємо, 17 липня ГПУ оголосила про підозру за катування і вбивство журналіста Василя Сергієнка у 2014 році.

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