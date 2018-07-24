ГПУ привлекла к суду "палача" Евромайдана

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Генпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданского лица, обвиняемого в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением “титушек”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Завершено досудебное расследование и направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одного гражданского лица, обвиняемого в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением ”титушек“, в частности похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы, расположенной по ул. Шелковичной, 39/1 в г.Киеве, участников Евромайдана И. Луценко и Ю. Вербицкого, их пыток, а также умышленного убийства последнего, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 3. ст. 27 п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Расследование по делу проводилось прокурорами отдела Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.

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В целом, в расследованных Управлением уголовных производствах по эпизодам совершения во время Майдана так называемыми титушками тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе похищений и пыток протестующих, покушений на их убийства и умышленных убийств, в период с декабря 2013 — февраля 2014 года, а также умышленного убийства журналиста издания “Вести” В. Еремея, законченного покушения на убийство Т. Чорновил и других лиц, похищения и пыток бойцами организации “Оплот” В. Иваненко, похищения и пыток И. Луценко и Ю. Вербицкого, умышленного убийства Ю. Вербицкого, сообщено о подозрении 45 гражданским лицам, в том числе Е. Жилину и другим представителям группировки “Оплот”, 26 человек находятся в розыске, в отношении 16 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых 6 осуждены, из них 3 к лишению свободы, при этом судебные приговоры в отношении 2 обвиняемых, вступивших в законную силу.

В настоящее время в указанных уголовных производствах 5 обвиняемых содержатся под стражей.

Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.

Напомним, 17 июля ГПУ объявила о подозрении в пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко в 2014 году.

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