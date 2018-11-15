У Нацгвардії заявили, що їхніх снайперів у справі Майдану не затримували
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Жодного чинного снайпера Національної гвардії України у кримінальному провадженні за підозрою у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській не було затримано. Про це йдеться в офіційній заяві НГУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
У Нацгвардії зазначили, що перевірили інформацію, опубліковану у засобах масової інформації щодо затримання нібито чинного снайпера Національної гвардії України, який вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки “ТS.М308”, оснащеної оптичним прицілом, в активіста Євромайдану, театрального режисера Олександра Храпаченка.
“За результатами перевірки повідомляємо наступне: станом на 16.30 15.11.2018 р. жоден діючий снайпер, який проходить службу у Національній гвардії України не затриманий правоохоронними органами”, — запевнили у відомстві.
Нагадаємо, правоохоронці затримали колишнього співробітника Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ за підозрою у вбивствах активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві.
За неперевіреною інформацією, затриманий екс-боєць внутрішніх військ МВС працює у Нацгвардії.