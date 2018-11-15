В Нацгвардии заявили, что их снайперов в деле Майдана не задерживали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ни одного действующего снайпера Национальной гвардии Украины в уголовном производстве по подозрению в расстреле активистов Майдана на улице Институтской не было задержано. Об этом говорится в официальном заявлении НГУ на странице в Facebook, передает УНН.
В Нацгвардии отметили, что проверили информацию, опубликованную в средствах массовой информации о задержании якобы действующего снайпера Национальной гвардии Украины, который выстрелил из своей снайперской винтовки “ТS.М308”, оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко.
“По результатам проверки сообщаем следующее: по состоянию на 16.30 15.11.2018 г. ни один действующий снайпер, который проходит службу в Национальной гвардии Украины, не задержан правоохранительными органами”, — заверили в ведомстве.
Напомним, правоохранители задержали бывшего сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел по подозрению в убийствах активистов Майдана на улице Институтской в Киеве.
По непроверенной информации, задержанный экс-боец внутренних войск МВД работает в Нацгвардии.