На Дніпропетровщині внаслідок удару росіян двоє людей поранено: подробиці
Київ • УНН
російські війська обстріляли Нікопольщину з артилерії та FPV-дронів, поранивши чоловіка та жінку. Пошкоджено будинки, господарські споруди та газогін, сталися пожежі.
Дві людини постраждали через удари рф по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами.
Скинув боєприпас з БпЛА. Атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Постраждали 42-річний чоловік та жінка 31 року
Він також повідомив, що внаслідок атаки сталися дві пожежі.
"Вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 2 приватні оселі й стільки ж будівель, що не експлуатувалися, гараж, 4 господарські споруди, газогін", - уточник голова Дніпропетровській ОВА.
Нагадаємо
Напередодні російські війська атакували дроном пожежне депо в Нікополі, пошкодивши будівлю та пожежний автомобіль. Через десять хвилин ворог завдав ще одного удару по адмінбудівлі.
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