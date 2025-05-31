В Днепропетровской области в результате удара россиян два человека ранены: подробности
Киев • УНН
российские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и FPV-дронов, ранив мужчину и женщину. Повреждены дома, хозяйственные постройки и газопровод, произошли пожары.
Два человека пострадали из-за ударов рф по Никопольщине в Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, агрессор бил по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами.
Сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Пострадали 42-летний мужчина и женщина 31 года
Он также сообщил, что в результате атаки произошло два пожара.
"Огонь спасатели потушили. Повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома и столько же зданий, которые не эксплуатировались, гараж, 4 хозяйственные постройки, газопровод", - уточнил глава Днепропетровской ОВА.
Напомним
Накануне российские войска атаковали дроном пожарное депо в Никополе, повредив здание и пожарный автомобиль. Через десять минут враг нанес еще один удар по админзданию.
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