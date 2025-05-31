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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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В Днепропетровской области в результате удара россиян два человека ранены: подробности

Киев • УНН

 • 158 просмотра

российские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и FPV-дронов, ранив мужчину и женщину. Повреждены дома, хозяйственные постройки и газопровод, произошли пожары.

В Днепропетровской области в результате удара россиян два человека ранены: подробности

Два человека пострадали из-за ударов рф по Никопольщине в Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, агрессор бил по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами.

Сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Пострадали 42-летний мужчина и женщина 31 года

- рассказал Лысак.

Он также сообщил, что в результате атаки произошло два пожара.

"Огонь спасатели потушили. Повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома и столько же зданий, которые не эксплуатировались, гараж, 4 хозяйственные постройки, газопровод", - уточнил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

Накануне российские войска атаковали дроном пожарное депо в Никополе, повредив здание и пожарный автомобиль. Через десять минут враг нанес еще один удар по админзданию.

Атака россиян на Херсон: погиб 66-летний мужчина31.05.25, 07:44 • 1012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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